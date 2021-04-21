تشاد.. نجل إدريس ديبي يقوم بتنفيذ مهام الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة

أفاد ميثاق الفترة الانتقالية في تشاد، بأن نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي سيقوم برئاسة المجلس العسكري الانتقالي وتنفيذ مهام الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكما جاء في الميثاق، ستكون الهيئات الانتقالية هي المجلس العسكري الانتقالي والمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية.

وجاء في المادة 37 من الميثاق: "يقوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ مهام رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويضمن الالتزام بالميثاق الانتقالي. وهو رئيس الإدارة"

أكد المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الذي يدير البلاد عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي أمس خلال مواجهات بين الجيش ومتمردين، أنه سيظل يكافح الإرهاب وسيضمن الالتزام بكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية

وقال متحدث باسم المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي اليوم "سنستمر في نضالنا ومكافحتنا للإرهاب على خطى المارشال الراحل [الرئيس إدريس ديبي] وسنعمل على حماية البلاد"

وأضاف المتحدث "المجلس العسكري سيكون ضامنا للمواثيق وكافة الالتزامات الدولية"، مشيرا إلى أنه "المجلس العسكري الانتقالي سيعزز الديموقراطية وسيعمل على حماية البلاد"، وأكد "هدفنا الوحيد هو مستقبل بلادنا وهو ما يشغل بالنا"