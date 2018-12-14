تشاووش أوغلو: لا حاجة حاليا لعقد قمة روسية تركية حول الوضع في إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه لا توجد حاليا أي ضرورة لعقد قمة روسية تركية فيما يخص الوضع في إدلب.

وقال الوزير التركي للصحفيين بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الجمعة : "لسنا بحاجة لقمة. نحن في الحقيقة نواصل العمل على مستويات عدة.. ولسنا بحاجة لقمة جديدة، لعدم وجود وضع استثنائي".

وأضاف: "نعم، ناقشنا هذه المسألة (الوضع في إدلب). ونعمل ما بوسعنا لمواصل تطبيق الاتفاق (الروسي التركي) حول إدلب".

وشدد على أن الوضع القائم في إدلب حاليا لا يتطلب عقد قمة روسية تركية، إذ أن "العسكريين والخدمات الخاصة ووزيري الخارجية التركي والروسي يواصلون الاتصالات بينهم بشكل دائم حول الوضع في إدلب".

وأشار إلى أنه ناقش مع لافروف أيضا مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية لكي تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن.

وتقضي الاتفاقية الروسية التركية التي توصل إليها الطرفان في سبتمبر الماضي في سوتشي بإنشاء منطقة نزع السلاح في إدلب. وكان من المخطط أن تغادر كل الوحدات الإرهابية هذه المنطقة بحلول 15 أكتوبر الماضي.

كما تنص هذه الوثيقة على أن تركيا ستكون مسؤولة عن الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين، وانسحاب الإرهابيين من إدلب.