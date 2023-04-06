اصابة رئيس الوزراء الايطالي الاسبق برلسكوني بسرطان الدم

قال مصدر مطلع الخميس، ان رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي ادخل العناية المركزة في المستشفى الاربعاء، يعاني من سرطان الدم "اللوكيميا".

ونقلت وكالة انباء رويترز عن المصدر قوله انه تم تشخيص برلسكوني (86 عاماً) بسرطان الدم.

وكان مصدر مقرب من برلسكوني اكد الاربعاء، انه جرى ادخال الاخير العناية المركزة في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو شمالي البلاد جراء مشكلة في القلب.

وكان رجل الاعمال والملياردير خضع لعملية قلب مفتوح عام 2016، وبعدها عملية انسداد معوي في العام 2019.

وخلال جائحة كورونا تم ادخاله لاكثر من ثلاثة اسابيع الى المستشفى بسبب مضاعفات مرض.كوفيد-19.

وهيمن برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990على الحياة العامة في ايطاليا لسنوات متسلحا بامبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وإثر إدانته بالتهرب الضريبي عام 2013، تم اسبعاده من مجلس الشيوخ، كما حرم من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات. على انه اختير عضوا في البرلمان الأوروبي في 2019.

وينتمي برلسكوني لحزب "فورتسا ايطاليا" الذي انضم الى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني.

وهو لا يزال شخصية أساسية في الحياة السياسية . وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.