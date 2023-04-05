ادخال برلسكوني العناية المركزة

افاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الاربعاء، ان الاخير جرى ادخاله العناية المركزة جراء مشكلة في القلب.

وكانت وسائل اعلام ايطالية ذكرت في وقت سابق ان رجل الاعمال البالغ (86 عاماً) قد نقل إلى المستشفى، وهو ما اكده المصدر الذي قال ان برلسكوني الان في قسم جراحة القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو شمالي البلاد.

وهيمن برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990على الحياة العامة في ايطاليا لسنوات متسلحا بامبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وإثر إدانته بالتهرب الضريبي عام 2013، تم اسبعاده من مجلس الشيوخ، كما حرم من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات. على انه اختير عضوا في البرلمان الأوروبي في 2019.

-@SkySport



إدخال الرئيس برلسكوني الى وحدة العناية الفائقة في مستشفى سان رفاييل ميلانو .. pic.twitter.com/FCeLFo3Z2l — Milan #19 الميلان 🏆 (@HusseinKL) April 5, 2023

وبرلوسكوني الذي يعاني متاعب صحية عدة، يعد شخصية مثيرة للجدل في إيطاليا، وأطلقت في حقه محاكمات متتالية انعكست على مسيرته السياسية الطويلة.

وكان رجل الاعمال والملياردير خضع لعملية قلب مفتوح عام 2016، وبعدها عملية انسداد معوي في العام 2019.

وخلال جائحة كورونا تم ادخاله لاكثر من ثلاثة اسابيع الى المستشفى بسبب مضاعفات مرض.كوفيد-19.

وينتمي برلسكوني لحزب "فورتسا ايطاليا" الذي انضم الى الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني.

وهو لا يزال شخصية أساسية في الحياة السياسية . وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.