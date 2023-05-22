تشديد المخالفات على حزام الامان بعد حوادث قاتلة في الاردن

بدأت ادارة السير في مديرية الامن العام الاردنية ابتداءا من صباح اليوم الاثنين التشديد على سائقي المركبات العامة والخاصة لارتداء حزام الامان بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي شهدتها المملكة خلال الاسابيع الماضية

أكد نائب مدير إدارة السير العقيد انور الخرابشة في حديثه لإذاعة الأمن العام المحلية بدء مديرية الأمن العام صباح اليوم الاثنين تشديد الرقابة على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان من قبل سائقي المركبات ومرافقيهم لخطورة هذه الممارسة التي تعتبر بالأصل مخالفة لقانون السير استنادا إلى المادة 38 من ذات القانون.

واوضح المسؤول الامني الاردني ان لا صحة للمعلومات حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتدائه لحزام الأمان، مبيناً بأن المخالفة ستحرر بحق سائق المركبة وداعيا إلى ضرورة استخدام حزام الآمان من قبل الركاب والذي يخفف من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية أو الوقوف المفاجئ ، داعيا الجميع إلى التعاون لترسيخ ثقافة مرورية أكثر أمنا لمستخدمي الطريق

وتداول نشطاء معلومات بشان الزام مرافق السائق في الكرسي الامامي لارتداء حزام الامان وخلاف ذلك فانه سيقاد الى محكمة بعد مصادرة هويته الشخصية

وجاء هذا القرار في اعقاب عدة حوادث مميته شهدتها المملكة خلال الاسابيع الماضية اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين