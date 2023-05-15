فيديو صادم يرصد حادث الشاحنة المروع في نفق الصناعة بالعقبة

تداولت مواقع تواصل الاثنين، فيديو يرصد لحظات مرعبة من حادث السير المروّع الذي نجم عن اصطدام شاحنة بعدد من السيارات في نفق الصناعة بمدينة العقبة جنوبي الأردن الاحد، واسفر عن وفاة شخص واصابة 13 اخرين.

وفي الفيديو الذي تم تصويره بكاميرتين احداهما في الشاحنة والثاني خارجها، يظهر كيف فوجئ السائق بالسيارات المتوقفة أمامه داخل النفق ودون ان يستطيع تفاديها.

ولم يكن واضحا سبب توقف السيارات داخل النفق، والتي كان اشخاص يخرجون اجسامهم من نوافذ بعضها.

وكانت وسائل اعلام محلية نقلت عن مصدر امني قوله ان الحادث وقع بين شاحنة وعدة مركبات داخل نفق المنطقة التاسعة المعروف باسم نفق الصناعة في العقبة، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 اخرين.



واوضح المصدر ان الاصابات تراوحت بين الكسور والجروح والرضوض، وقد تم اخلاء المصابين الى المستشفى، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

وكان حادثا سير مروعين وقعا الاربعاء، في منطقتي العدسية وكفرنجة وسط وشمالي الاردن عن وفاة 12 شخصا على الاقل واصابة نحو 14 اخرين.

ووفق بيانات دائرة السير التابعة لمديرية الامن العام الاردنية، فقد حصدت حوادث السير ارواح 3110 اشخاص في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدرت قيمة الخسائر الناجمة عن الحوادث في الاردن لذات الفترة بأكثر من ملياري دولار.

وتعزى الغالبية العظمة من حوادث السير في الاردن الى اخطاء يرتكبها السائقون.

