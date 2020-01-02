تشكيلة الحكومة التونسية برئاسة الجميلي

اعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الجديدة التي أرسلت قائمتها للبرلمان طلبا للثقة.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة في تونس:

وزارات السيادة

وزير العدل: الهادي القديري

وزير الدفاع: عماد الدرويش

وزير الداخلية: سفيان السليطي

وزير الخارجية: خالد السهيلي

باقي الوزارات

وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ

وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي

وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي

وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق

وزير التجارة: بشير الزعفوري

وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي

وزير التربية: كمال الحجام

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي

وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي

وزير الصحة: مصطفى الفرجاني

وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال

وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش

وزير السياحة: روني الطرابلسي

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي

وزير النقل: جمال قمرة

وزير املاك الدولة: عبد الطيف الميساوي

وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي

وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب

وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي

و أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، طلبا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقالت الرئاسة التونسية: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".