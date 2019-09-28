تشييع جثماني شهيدين فلسطينيين في نابلس وغزة

شيع مئات الفلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، السبت، جثمان شهيد كان محتجزا لدى الجيش الإسرائيلي في الثلاجات منذ نحو 8 أشهر.

وانطلق موكب تشييع الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما) من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، باتجاه منزل عائلته في قرية روجيب شرق المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة.

والجمعة، سلمت إسرائيل جثمان الشهيد عدوي لعائلته.

واستشهد عدوي بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء مروره على حاجز حوارة قرب نابلس، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتحتجز إسرائيل جثامين عشرات الفلسطينيين ضمن ثلاجات، بعد أن استشهدوا برصاص جيشها.

وفي غزة، شيّع المئات من الفلسطينيين، السبت، جثمان شاب استشهد الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركته في “مسيرة العودة وكسر الحصار” قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان ساهر عوض الله عثمان (20 عاما)، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزله وسط مدينة رفح، وتم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة المدينة.

وحمل المشاركون في الجنازة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالرد على “جرائم” إسرائيل بحق المتظاهرين السلميين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، استشهاد الفلسطيني “عثمان” وإصابة 63 آخرين بجروح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات “العودة” السلمية، شرقي قطاع غزة.