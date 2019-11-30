تشييع جثمان فتى استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي غزة

شيع مئات الفلسطينيين، ظهر السبت، جثمان الفتى الشهيد فهد الأسطل، الذي استشهد برصاص إسرائيلي الجمعة، شرقي مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وانطلق موكب تشييع الأسطل (16 عاما) من مجمع ناصر الطبي (حكومي)، حتى منزله بمدينة خانيونس.

وهتف المشيعون بشعارات غاضبة تطالب الفصائل الفلسطينية بالرد “على جريمة قتل الطفل”.

وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد “أهل السنة” بمدينة خانيونس، قبل مواراته الثرى في مقبرة عائلته.

الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد “الأسطل” وإصابة أربعة شبان، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتهم بمظاهرة قرب السياج الأمني شرقي خانيونس.

وأفاد صحافيون بأن عددا من الشبان تجمعوا مساء الجمعة في تلك المنطقة للتظاهر، في حين أن الهيئة العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قررت نهاية الأسبوع الماضي تأجيل مسيرة الجمعة بسبب الظروف الأمنية.

جانب من تشييع جثمان الطفل فهد الأسطل " 16 عاماً " والذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ،أمس الجمعة.#فريق_نبض_الأقصى #فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/78BhNLkFSz — وليد الدردساوي #غزة (@waleed_Emad92) November 30, 2019

وقالت الهيئة في بيانها، الذي أصدرته الأربعاء الماضي: “ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة جدا، وفي ضوء التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على غزة، قررنا تأجيل مسيرة الجمعة لتفويت الفرصة على العدو”.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.





