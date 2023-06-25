تصاعد الإشتباكات في الخرطوم.. والدعم السريع: الجيش يقصف الأحياء السكنية

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تصاعدًا في الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في العاصمة، والخرطوم بحري باستخدام المدفعية والطيران.

ووفقًا لبيان صادر عن الدعم السريع، تعرضت أحياء شمبات لقصف عشوائي كثيف باستخدام المدافع الثقيلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم الخاصة.

كما أشار البيان إلى أن طيران الجيش قصف عددًا من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم، مما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من المدنيين، حسبما ذكرته الدعم السريع في بيانها.

ويدخل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، وقد أدى ذلك إلى نزوح 2.5 مليون شخص وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وهناك أيضًا تقارير تشير إلى زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في نيالا، أكبر مدينة في إقليم دارفور غرب السودان.

وقد حذرت الأمم المتحدة من التصعيد العنيف، وذلك في ضوء التقارير عن استهداف عرقي وقتل أفراد من جماعة المساليت في الجنينة بولاية غرب دارفور.

