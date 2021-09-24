متظاهرون يغلقون مطار كسلا مع تصاعد الاحتجاحات شرقي السودان

شهد شرقي السودان تصعيدا جديدا الجمعة، مع اقدام متظاهرين قبليين على اغلاق مطار ولاية كسلا في اطار الاحتجاجات المطالبة بالغاء ما يعرف بـ "مسار الشرق" الوارد في اتفاقية السلام بين الحكومة وفصائل معارضة العام الماضي.

وقال احمد موسى القيادي والمستشار القانوني في "المجلس الأعلى لنظارات البجا" التي تقود الاحتجاجات شرقي البلاد إنه "تم إغلاق مطار كسلا، وإيقاف حركة الحافلات السفرية، والسيارات الخاصة على طول الطريق القومي المؤدي إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر".

وأوضح أن "التصعيد يأتي كرد فعل طبيعي لتباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد حلول عاجلة وفورية لقضية شرق السودان".

وأضاف: "ما زالت الحكومة المركزية تتعامل مع الملف بعدم اهتمام، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التصعيد والسيناريوهات المفتوحة".

ويحتج المجلس القبلي على المسار الذي يقول انه يتجاهل ويهمش مناطق شرق البلاد، ويطالب بإلغاء ما يعرف بمسار شرق السودان، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.

و"مسار شرق السودان" يأتي ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية، في عاصمة جنوب السودان جوبا في اكتوبر/تشرين الاول 2020.

وكانت مفاوضات جوبا ارتكزت على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غربا)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوبا) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.‎

ويعنى "مسار الشرق" بمناقشة قضايا شرق السودان، المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات.

تهديد بغلق كامل الشرق

وهدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، بتصعيد قد يصل إلى قطع الطريق وإغلاقٍ كامل لشرقي السودان.

كما شنّ هجوما عنيفا على رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وطالبه بالاستقالة، قائلا إن عليه محاكمةَ من يتهمهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة أو الاعتراف للشعب والمجتمع الدولي بالكذب.

ولليوم الثامن على التوالي، يغلق مجلس قبلي شرقي السودان كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، أغلق المجلس الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان لـ 3 أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في 17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.

ويحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.