تصاعد التظاهرات ضد نظام الاسد في مناطق موالية

ارتفعت وتيرة التظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الاسد ووصلت الى مناطق موالية كانت قد ايدته كوال سنوات الثورة ضده، بالتزامن مع الاعلان عن انشقاقات في جيش النظام لاول مرة منذ سنوات

وتشهد مدينة السويداء الجنوبية تظاهرات واحتجاجات وصدرت بيانات نارية انتقدت الحكومة السورية وراس النظام الرئيس بشار الاسد واعتبرته انه فاقد للشرعية ولا يمثل اي شخص سورية

التظاهرات اندلعت بعد ان رفع الرئيس السوري رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 100 بالمئة ، لكن ذلك ترافق مع ارتفاع الاسعار الى ثلاثة او اربعة اضعاف على الاقل خاصة المحروقات والبنزين وهو ما شل حركة النقل والتنقل

في السويداء يقول مراقبون ان الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المدينة ومناطق اخرى موالية للنظام السوري تبدو مختلفة هذه المرة من حيث الحجم حيث شهدت الاعتصامات مشاركة كثيفة شارك بها الالاف الى جانب اضراب عام شمل القطاعين والخاص في المحافظة

وقد انخرط فيها الجمهور من كافة التوجهات حتى ان الشيخ حكمت الهجني شيخ عقل الموحدين الدروز المعترف به من طرف النظام قرأ بيان هاجم فيه النظام السوري وسياسته

الغضب انطلق من كافة محافظات البلاد وحتى من داخل معاقل الاسد ومن الطائفة العلوية حيث انتقدت شخصيات بشكل صريح الحكومة السورية وشتم بعضهم الرئيس السوري بشار الاسد

هذه المرة لم يستمع المحتيجين وممثليهم الى الوعود التي يقوم بها الوسطاء بان القيادة امرت بحل كافة المشاكل ورفضو الدعوات الى العودة الى منازلهم مقابل اعادة رغيف الخبز ووقف الجوع الذي يعاني منه المواطن السوري

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