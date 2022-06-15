تصريحات واجراءات فرنسية المانية متهاونة مع روسيا

يتجه حلفاء اوكرانيا للتهاون مع الروس من خلال تصريحات اطلقها كبار التحالف المضاد لموسكو، فقد اكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بأنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقت ما، في محاولة لإنهاء الحرب بين البلدين فيما استأنفت المانيا اصدار التاشيرات للروس

تصريحات ماكرون تشير الى التهاون مع موسكو



وقال الرئيس الفرنسي الزائر الى إلى رومانيا ومولدوفا، أنه "سيتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤوليه التفاوض مع روسيا". وصرح مصدران دبلوماسيان بأن ماكرون وصل رومانيا يوم الثلاثاء، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف "الناتو" بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه إلى كييف على الأرجح يوم الخميس، في زيارة يصحبه فيها المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

التاشيرات للمواطنين الروس

في الاثناء أعلنت السفارة الألمانية في روسيا عن مواصلتها لإصدار جميع أنواع تأشيرات الدخول. وقالت السفارة الألمانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "استأنفت مراكز خدمة التأشيرات الألمانية في روسيا قبول المستندات الخاصة بإصدار جميع أنواع تأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية".