تصعيد في البحر الأسود: كييف تهدد بضرب السفن والموانىء الروسية

تصاعدت التوترات بين القوات الروسية والأوكرانية في البحر الأسود، حيث أعلنت "كييف" عن تهديدات جديدة تتعلق باستهداف السفن والموانئ الروسية بالبحر، بما في ذلك ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا.

وأطلق مستشار الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، تصريحات وتهديدات مثيرة للجدل، حيث هدد بالاستهداف العسكري للسفن والموانئ الروسية في المنطقة.

وأكد أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي لزيلينسكي، أن هذه السفن تعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة، وحذر من أن الناقلات التي تحمل ملايين براميل النفط إلى أوروبا قد تتعرض لهجمات مبررة من قبل الجيش الأوكراني.

وأضاف أوستينكو أن كل ما يتحرك في البحر الأسود من قوات روسية يُعتبر هدفًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء انتقامًا من انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب التي وسطت فيها الأمم المتحدة ورعتها تركيا قبل عدة أشهر.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب استهداف ناقلة النفط الروسية "إس.آي.جي" بواسطة طائرة مسيرة قرب شبه جزيرة القرم، وكذلك بعد عدم تجديد موسكو لاتفاقية الحبوب مع الأوكران

منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في فبراير من العام الماضي، شهد البحر الأسود تصاعدًا في الاستفزازات بين القوات الروسية والأوكرانية، مع تعرض أسطول موسكو البحري لهجمات متكررة من قبل القوات الأوكرانية.

