العملية استهدفت خمس قواعد استخدمها المتشددون كمنصات لتنفيذ هجماتهم

أفادت وسائل الإعلام الصومالية الرسمية بأن العشرات من عناصر حركة "الشباب" المتشددة تم القضاء عليهم خلال عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع العسكريين الأمريكيين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" اليوم الاثنين أن قوات الكوماندوز بالتعاون مع القوات الأمريكية نفذت الليلة الماضية عملية أمنية برية وجوية في محافظة هيران شمالي العاصمة مقديشو، مؤكدة تصفية 35 عنصرا من "الشباب".

وأشارت الوكالة إلى أن العملية استهدفت خمس قواعد استخدمها المتشددون كمنصات لتنفيذ هجماتهم.

من جانبها، لم تصدر القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" حتى الآن أي بيان بخصوص العملية.