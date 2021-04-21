تصفية 70 من مسلحي طالبان

كشفت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 70 من مسلحي حركة “طالبان” المتطرفة، خلال حملات أمنية استهدفت مواقع هذه العناصر، في مناطق متفرقة من البلاد، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم: شهدت الـ 24 ساعة الماضية مصرع 70 من مسلحي “طالبان” وإصابة 20 واعتقل أربعة مسلحين آخرين، وذلك أثناء المواجهات التي اندلعت مع قوات الدفاع والأمن.

وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت عن تدمير عدد من أسلحة “طالبان” وذخائر المسلحين.

من ناحيته، أفاد حاكم ولاية ننغرهار، أن قوات المديرية الوطنية للأمن تمكنت من اعتقال انتحاري في المنطقة السابعة بمدينة جلال آباد قبل أن ينفذ جريمته الدموية، ضد مسجد في منطقة شنواري بولاية ننغرهار.