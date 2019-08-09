تضمنت تهديدا: ترامب يتلقى "رسالة رائعة" من كيم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 9أغسطس 2019 أن الولايات المتحدة "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، ما يعكس المأزق الذي تواجهه المفاوضات بين البلدين.

من جانب آخر أكد ترامب على تلقّيه "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يوضح فيها أن العمليات الأخيرة لاطلاق صواريخ جاءت ردا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب "لم يكن سعيدا بالمناورات العسكرية"، موضحا أنه تلقى الرسالة يوم الخميس8 أغسطس 2019 . كما شدّد الرئيس الأمريكي مرة أخرى على تفاهمه مع الزعيم الكوري الشمالي رغم توقف المفاوضات بين البلدين حول الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

