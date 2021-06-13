تطعيم 30 مليونا بجرعة كورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أنها تمكنت من تطعيم 30.14 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يحقق هدف الحكومة المحدد في منتصف يونيو.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكيس في تغريدة عبر "تويتر" إن هدف تطعيم 30 مليون مواطن فرنسي تحقق.

وتوجه بالشكر لكل الذين استنفروا الجهود من أجل التطعيم ضد الفيروس، مضيفا: "بفضلكم سننتصر في المعركة".

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في مستشفيات فرنسا 34 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 83944 منذ بدء الجائحة. (رويترز+ RT)