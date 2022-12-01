تطورات قضية“فيديو خالد كامل وهناء أحمد” الاباحي وتفاصيل صادمة

باسم “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”، طارد الاف المصريين الفلم الاباحي الذي صوره مسؤول شهير في الاتحاد العام لكرة القدم المصري مع زوجة لاعب وفق وا كشفت عنه احصائيات موقع البحث الشهير جوجل

لاعب كرة يتهم خالد وهناء بممارسة الزنا

بدات القصة عندما نشر محام مصري مقطع فيديو للاعب كرة قدم يدعى “إسلام مصطفى” اتهم زوجته “هناء أحمد الشناوي” بممارسة “الزنا” وتصوير فلم اباحي مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلى الرغم من احجام الزوج المخدوع عن ذكر اسم المسؤول فان كافة المؤشرات تتجه الى خالد كامل الذي يتسلم المنصب المذكور

واكد اسلام مصطفى الذي يلعب كرة القدم في أحد أندية الأقاليم، انه عرَّف زوجته على مسؤول اتحاد الكرة، ليقوم بتشغليها معه، الا انهما اقاما علاقة عاطفية ومارسا الجنس وصورا فيديو اباحي بات يعرف اليوم على مستوى العالم العربي باسم “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”

الزوج مع محامية والكشف عن “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”

“فيديو خالد كامل وهناء أحمد” 43 دقيقة

وحسب المعطيات فان “فيديو خالد كامل وهناء أحمد” تصل مدته لـ43 دقيقة، حسب اعترافاته امام المحامي أحمد مهران الذي حرك دعوى قضائية ضد “ خالد كامل وهناء أحمد”، واشار مهران الى أنه من المقرر طلب الجهات المختصة صحة الواقعة، وسماع أقوال الزوجة والزوج ، وفحص الفيديو من قِبل لجنة من مختصة من الإذاعة والتلفزيون.

المسؤول المقال بطل “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”

كيف اكتشف الزوج “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”

ويقول الزوج انه اكتشف خيانة زوجته بالصدفة؛ حيث كانت في زيارة لأسرتها، حين عثر الزوج في “على كارت ميموري”، وقام من باب الفضول بتشغيله فساهد عليه فيديواً إباحياً لزوجته مع المسؤول خالد كامل

ويقول المحامي مهران انه حاول الاتصال بالزوجة لابلاغها بالبلاغ ، الا ان عائلتها اخفتها ، واعلن انه شاهد “فيديو خالد كامل وهناء أحمد” وتاكد بانهما في وضع مخل داخل الشقة وهو ما يخالف القانون حيث تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدةً لا تزيد على سنتين، وعلى أن يعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة.

الامن المصري سارع بدوره الى استدعاء الزوجة هناء أحمد الشناوي، للاستماع لأقوالها كما تم استدعاء خالد كامل المسؤول النافذ باتحاد الكرة المصري، والذي أقيل من منصبه على خلفية هذه الفضيحة.

هل تآمر الزوج لانتاج “فيديو خالد كامل وهناء أحمد”

المفاجاة ان بعض النشطاء تحدثو عن مسار آخر للقضية فقد تحدثت روايات بأنّ الزوجة هناء احمد كانت محبوسة علي ذمة القضية (١٥٨١) لسنة ٢٠٢٢ إمبابة، بعد ان رفع خالد كامل نفسه المتهم في القضية الحالية ، قضية سابقة ضد الزوجة وهناء احمد عبدالمجيد الشناوى وزينب مصطفى إسماعيل، بتهمة ابتزازه بمقطع الفيديو، والمشتكى عليها الثانية وفق الروايات هي أخت الزوج، ما يعني أن الزوج كان على علم بالتصوير، بحسب الحساب الذي نشر هذه المعلومات والذي طالب بمحاكمة الجميع