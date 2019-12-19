تظاهرة في أربيل احتجاجا على فتوى حول ركوب المرأة سيارة الأجرة

تنصح الفتوى النساء من دون محرم "بألا يذهبن مع سائق الأجرة "مسافة تبعد عن خارج المدينة".

تظاهر ناشطون في مدينة أربيل بإقليم كردستان الخميس للاحتجاج على فتوى صدرت قبل نحو أسبوعين حول "ركوب المرأة لوحدها سيارات الأجرة من دون محرم".

وذكرت مغردة أنه من المقرر أن تصل التظاهرة التي أطلقتها مجموعة من المنظمات المعنية بشؤون المرأة في أربيل مبنى البرلمان لإيصال رسالة الاحتجاج إلى المشرعين.

وتقول الفتوى المنسوبة إلى اتحاد علماء المسلمين بالإقليم: "إذا المرأة مطمئنة من نفسها أنها لا تقع في الخطيئة إذا ركبت تاكسي في المقعد الخلفي لا بأس أن تركب، وإذا حدث أن سقطت هي أو السائق أو الطرفين في حبائل الخطيئة، عليها أن تبادر في طلب النزول منها أو أن يقوم السائق بالطلب منها أن تنزل من السيارة".

وتضيف الفتوى: "أما بالنسبة للأجرة التي يتقاضاها سائق العجلة من المرأة فهذا المال يكون حلالا ما لم يسقط في الحرام أو لم يستخدم عمله كسائق من أجل البحث عن الأمور غير الشرعية".

وتنصح الفتوى النساء من دون محرم "بألا يذهبن مع سائق الأجرة "مسافة تبعد عن خارج المدينة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتوى ، وجاء في تعليق لحساب باسم "سارة": "يعني إذا المرأة كانت مضطرة تركب تاكسي ماذ تفعل في هذه الحالة؟".

وكذلك تساءلت ""Rose" : "لو عندها شغل خارج المدينة ومعدها محرم ماذا تفعل؟".

وكتب "محمد" في تعليق له على الخبر: "البنت المحترمة محترمة لو تصعد بقطار. كل شخص وأخلاقه وتربيته".

