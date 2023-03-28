تعرف على أهم بنود "الاتفاق السياسي النهائي" بالسودان؟

لاحقا للمشاورات واللقاءات والاجتماعات بين المدنيين والعسكريين في السودان فقد توصل أطراف الاتفاق الإطاري إلى مسودة "الاتفاق السياسي النهائي" والذي سيتم التوقيع عليه مطلع أبريل/ نيسان المقبل لتشكل بموجبها حكومة مدنية انتقالية.

ووفق وثيقة مسودة الاتفاق التي نشرتها وكالة انباء الاناضول فقد تضمنت مبادئ عامة وقضايا وهموم الانتقال فقد ذكرت مبادئ عامة تؤكد ان :

وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى.

السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية

- السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات

تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية

كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

مكافحة التطرف والإرهاب.

التأكيد على جيش مهني قومي واحد.

تجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية.

مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.

التقسيم العادل للثروات والموارد وتوزيع الإيرادات بين أقاليم/ ولايات السودان

وتحت بند قضايا وهموم الانتقال فقد نصت المسودة

الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية

عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم

الإصلاح القانوني

إيقاف التدهور الاقتصادي

- إزالة تمكين نظام البشير وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة

وضع التدابير اللازمة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

هياكل السلطة الانتقالية

تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، الأقاليم/ الولايات، والمستوى المحلي.

- لا يجوز حل المجلس التشريعي

مجلس السيادة يمثل رأس الدولة

- مجلس السيادة يعتمد تعيين القائد العام للجيش وقائد الدعم السريع بعد اختيارهم من مؤسساتهم

الأجهزة النظامية