تعرف على "الأمير" قائد محاولة الإنقلاب في ألمانيا (صور)

من بين الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، خلال حملة الاعتقالات التي شهدتها ألمانيا، يوم أمس الاربعاء، رجل ألماني يدعى هاينريش الثالث عشر، يبلغ من العمر 71 عاما، ويلقب "بالأمير".

وتتهم السلطات الألمانية، الرجل الملقب بالأمير، بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم في البلاد، من خلال حركة "مواطني الرايخ الثاني"، التي ألقي القبض على أكثر من 25 شخصا من المنضمين لها.

هاينريش الثالث عشر

وقال مكتب المدعي العام الألماني، إن هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب الأمير، وينتمي إلى البيت الملكي لرويس، الذي حكم أجزاء من ألمانيا الشرقية، تواصل مع ممثلي روسيا، الذين اعتبرتهم المجموعة جهة الاتصال المركزية لتأسيس نظامها الجديد بمجرد الإطاحة بالحكومة الألمانية.

ويقيم هاينريش الثالث عشر، في مدينة فرانكفورت وسط البلاد، وهو ينشط في مجال العقارات

وكان رويس هو اسم العديد من الدول التاريخية الواقعة في تورينجيا الحالية بألمانيا، وسمى حكامها، بيت رويس، جميع أبنائهم الذكور هاينريش بعد نهاية القرن الثاني عشر، تكريما لهنري السادس، الإمبراطور الروماني المقدس، الذي يدينون له بممتلكات وييدا وجيرا.

مواطني الرايخ

وتمكنت السلطات الألمانية، من احباط محاولة انقلاب واسعة، صباح الأربعاء، خططت لها حركة "مواطني الرايخ" التي تنتمي لليمين المتطرف، حيث صدرت الأوامر باعتقال 25 شخصا يشتبه في تنفيذهم المحاولة التي وصفتها السلطات بالإرهابية.

ملاحقات في 11 ولاية ألمانية

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه، إن قوات الشرطة نفذت هجمات متفرقة لملاحقة المتهمين في 11 ولاية.

وفق البيان الصادر عن الادعاء العام، أسست الحركة ذراعا عسكرية للقضاء على دولة القانون على مستوى البلديات والمقاطعات، وبعض أعضاء هذا الذراع المشتبه بهم خدموا في الجيش.

والنظام الجديد الذي وضعت المجموعة تفاصيله بعناية، يبنى على أسس ملكية، ويترأسه في حال نجاح الانقلاب، الأمير هنري الثالث عشر.

ووفقا للتحقيق، فإنه من المقرر الإعلان عن الانقلاب المخطط له في الحي الحكومي على الراديو، وباستخدام كلمة رمزية خاصة.