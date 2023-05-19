تعرف على الاجهزة الامنية السورية ومهامها

بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس السوري السابق حافظ الاسد، اقام نظام حكمه على الامن وانشأ عدة اجهزة امنية جعل بينها الصراع والخصومة بشكل دائم ، ليبعد عنهم الوحدة والاتحاد والتنسيق انطلاقا من نظرية المؤامرة ، وليصبح ملجا المتخاصمين ويجعلها تتنافس فيما بينها في سبيل نيل رضاه بالتالي يامن خطرهم ، ويحكمو اجهزتهم بقبضة امنية ترهب السوريين وتتدخل في كافة مفاصل حياتهم



عدد الاجهزة الامنية السورية بأفرعها

الرئيس السوري هو الحاكم الفعلي للاجهزة الامنية كونه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويحميها من المحاكمات القضائية، وتتألف أجهزة الأمن السوريّة من أربعة إدارات، تسمى شُعب، وهي:

شعبة الأمن العسكري،

شعبة أمن الدولة

شعبة المخابرات الجويّة

شعبة الأمن السياسي .

يعمل كل منها بشكل مستقل وله صلاحيات محددة وهي استراتيجية الرئيس الراحل حافظ الاسد لاحكام قبضته عليها

مكتب الأمن الوطني : تأسس عام 1966، وفي عام 2012، تمّ تعديل عقب تفجير "خلية الأزمة"، واصبح مكتب الأمن الوطني ويتبع للرئيس السوري مباشرة، مهمتة توجيه الأجهزة الأمنيّة والتنسيق بينها وبين الرئيس إدارة المخابرات العامة : تتألف من 12 فرعًا مركزيًا وتأخذ أرقامًا ثلاثيّة، أهم الفروع المتمركزة في العاصمة دمشق والتابعة لها :

فرع المعلومات (255): اختصاصه رجال الدين والاعلام والاحزاب

فرع التحقيق (285): يحقق في التقارير الواردة من بقية فروع المخابرات من المدن السورية الاخرى

فرع مكافحة الارهاب (295): يقوم بعمليات المداهمة والتصفية

فرع مكافحة التجسس (300): يتابع الاجانب والسوريين الذين يتعاونون او يتعاملون مع جهات خارجيّة .

الفرع الخارجي (279): يُشرف على عمل عناصر المخابرات في الخارج

الفرع الفني (280): يقوم بالتشويش على الموجات الاذاعية والتلفزية والانترنت فيما بعد

الفرع الداخلي (251): يقدم الدراسات بشأن المسؤولين الحكوميين والنقابات والتجار والصناعيين والجامعات والأحزاب .

فرع التدريب (290): مهمته تدريب عناصر الإدارة فيما يتعلق بالعلوم الأمنيّة والإداريّة

الفرع الاقتصادي (260): يراقب المؤسسات والشركات الخاصة والعامة

الفرع (111): ينظّم الملفات التي يُشرف عليها مدير الإدارة

3. إدارة الأمن السياسي

تتبع وزارة الداخليّة من الناحية النظرية لكنها عمليا اقوى منها، ولها فروع

فرع التحقيق

فرع الجبّة

فرع خاص بالأحزاب السياسيّة

فرع يهتم شؤون الطلبة

فرع المدينة

فرع المراقبة

فرع الملاحقة

فرع المهام الخاصة

فرع التحقيق

فرع المعلومات

فرع الأحزاب

فرع الأجانب والعرب .

4. إدارة المخابرات الجويّة

تنتشر فروعها في كل مكان، المعابر البرية والجوية والبحرية ولها عدّة مهام أهمها:

حماية سلاح الجو السوري

الطائرة الرئاسيّة

أمن الرئيس داخل سوريا وخارجها

أمن المطارات

مراقبة ضباط وأفراد القوى الجويّة والدفاع الجوي

وهناك عدة فروع تابعة لهذه الإدارة تتموضع في دمشق، أهمها:

قسم المراقبة الموضوعيّة:​ يختص بمراقبة الاتصالات

فرع التحقيق:​ مهمته المداهمة، وجلب المطلوبين والدراسات .

الفرع الإداري: تعيين العاملين​ في الإدارة ومراقبتهم .

فرع المعلومات: مهمته جمع المعلومات عن الأحزاب والطلاب والدفاع الجوي والقوى الجويّة والمدنيين ووسائل الإعلام .

فرع المطار: يهتم بالأمن الشخصي الخارجي للرئيس وطائرته الرئاسيّة

فرع الأمن الجوي: مسؤول عن الطيران الحربي ومطاراته .

فرع العمليات الداخليّة والخارجيّة، وفرع العمليات الخاصة، والفرع الفني​ . وهذا الفرع مسؤول عن العديد من المجازر بعد ثورة السوريين في 2011، واعتقال وإخفاء المعارضين السياسيين واغتيالهم .

ادارات أجهزة الأمن والمخابرات السوريّة

شعبة الأمن العسكري

شعبة أمن الدولة

شعبة المخابرات الجويّة

شعبة الأمن السياسي .

5. إدارة الاستخبارات العسكريّة

لها عدّة فروع اهمها واكبرها:

فرع فلسطين (الفرع 235) الذي تمّ تأسيسه بغرض مراقبة الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسيّة والفصائل العسكريّة الفلسطينيّة المتواجدة على الأراضي السوريّة وفي دول الجوار ثم اصبح يراقب الجميع

فرع التحقيق العسكري (248)

الفرع الإداري (291)

فرع شؤون الضباط (293)

فرع أمن القوات (294)

الفرع الفني (211)

فرع الاتصالات (225)

فرع اللاسلكي (237)

فرع سريّة المداهمة والاقتحام (215)

فرع الدوريات (216)

فرع المنطقة (227)

فرع الجبهة–سعسع (220).

بعد الثورة السورية انعمت القيادة السورية على الشعب السوري بـ تمّ تشكيل ما يسمى بخلية إدارة الأزمة وضمت وزيري الدفاع والداخليّة، ورئيس الأركان، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنيّة، واستمرت في عملها حتى التفجير الذي أطاح بعدد كبير منهم في 18 تموز 2012.

وفي عام 2019 تم استحداث فروع أمنية جديدة منها: