تعرف على حجم ديون العراق الداخلية والخارجية

كشف خبير اقتصادي عراقي بارز عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية وتحدث عن ارقام كبيرة ومهولة مدين لها هذا البلد الذي يزخر بالخيرات الباطنية والثروات الغنية

وقال عبد الرحمن المشهداني، لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية ان :"ديون العراق الخارجية لغاية 2022 حوالي 18 مليار و750 مليون دولار تسدد تباعاً، وهو لا يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي اما الدين الداخلي مايقارب 46 مليار دولار وهو عبارة عن ديون حكومية ولا يشكل خطرا ايضاً".

واكد ان العراق قادر على تسديد ديونه الخارجية في سنتين حيث ان القطاع الخاص لم يقرض الحكومة، وبعض الديون المجمدة في العراق منذ 2003 بلغت قرابة 40 مليار دولار، والديون حاليا امنة المخاطر

وافاد ان موازنة 2023 تشمل تسديد فوائد واقساط الدين الخارجي وافاد الخبير الاقتصادي العراقي ان الاستمرار بعملية النافذة والاستيراد السهل والقيود التي وضعت على المستورد المحلي تسبب بتحويل الصناعيين الى تجار

وقال ان العراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من الخارج، منها الضريبة على مادة خام للاصباغ 15% وعلى الصبغ الجاهز 5%".

يذكر ان التصنيف الائتماني للعراق مازال مطمئنا وفق المشهداني ولا توجد نظرة متشائمة ويمكن للعراق تسديد ديونه اذا خصص دولارا واحداً من كل برميل نفطي