تعرف على عدد المليونيرات في دبي وابو ظبي والدوحه والرياض

حافظت مدينة نيويورك الاميركية التي تلقّب بـ"التفاحة الكبيرة" على صدارتها في قائمة اغنى مدن العالم بمعدل وجود 340 ألف مليونير، فيما تصدّرت دبي مدن العالم العربي بحصة من اصحاب الملايين وعددهم 68.400 ألف مليونيروذلك وفق تصنيف شركة "هنلي أند بارتنرز" (Henley and Partners) للعام 2023.

ووفق المصدر فان اصحاب عدد الثروات في نيويورك زاد خلال الفترة بين 2012 و2022، بنسبة 40 في المئة وهذا النمو جاء مماثلاً لما حققته سنغافورة

حل ثانيا العاصمة اليابانية طوكيو مع بلوغ عدد أصحاب الملايين 290.300 ألف مليونير.

في المرتبة الثالثة خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث احتضنت 285 ألف مليونير

عربياً، تصدرت دبي الاماراتية القائمة حيث تضم أكثر من 68.400 ألف مليونير، إضافة إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديراً.

وفي المرتبة الثانية عربياً جاءت أبوظبي بـ24.200 ألف مليونير

وفي المرتبة الثالثة عربيا العاصمة القطرية الدوحة 21.500 ألف مليونير

وفي المرتبة الرابعة الرياض 18.100 ألف مليونير.

ولوحظ انخفاض عدد أصحاب الملايين في روسيا بنسبة 44 في المئة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات. وقد تراجع ترتيب العاصمة موسكو (المرتبة 28)