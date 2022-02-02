تعرف على عدنان ابو عودة المقرب من صانع القرار في الاردن

غيب الموت السياسي الاردني فلسطيني الاصل عدنان ابو عودة عن 80 عاما ، بعد رحلة طويلة قضاها في اروقة السياسة الاردنية، صانعا للقرار في احيان، ومقربا منه في احيان اخرى.

رئيس الحكومة الاردنية ينعي ابو عودة

ونعى رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، الوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق عدنان أبو عودة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء. وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الفقيد، مستذكرا خدماته الجليلة وجهوده الكبيرة، وإسهاماته السياسية والفكرية والثقافية على مدى عقود، في مختلف المواقع التي شغلها.

حقائب وزارية حساسة

ولد عدنان ابو عودة 1933 في نابلس بالضفة الغربية ،وهو سياسي ووزير وكاتب أردني، شغل منصب وزير الثقافة والإعلام في عدة حقائب وزارية منذ سنة 1970 إلى سنة 1984 على فترات متقطعة، وهو عضو مجلس الأعيان الأردني سابقاً.

ألف كتاباً سنة 2017 عن مسيرته السياسية خلال الفترة التي كان فيها وزيراً، ومن خلال الكتاب وضع الكثير من الملفات الغامضة أمام القراء، ودرست كتبه ومؤلفاته كمراجع لطلبه الجامعات العالمية، وكان يعقد لقاءات مع طلبة تلك الجامعات والذين يستخدمون كتبه كمراجع، لاطلاعهم على بعض الافكار التي يمكن ان يستفيدو منها.

اسره بسيطة

ولد لأسرة بسيطة، كان والده يعمل صانع صابون ووالدته ربة منزل، أصرت على إكمال ابنها دراسته، ورفضت أن تجعله صبي في محل لتصليح السيارات. انتمى خلال فترة شبابه الأولى لحزب التحرير وذلك بعد صداقةٍ مع ابن مؤسس الحزب تقي الدين النبهاني، لكنه تركه سنة 1955 بعد أحداث حلف بغداد. ثم سافر إلى بريطانيا لإكمال دراسته والتحق بالحزب الشيوعي وآمن بمبادئه، لكن سرعان ما ترك الحزب بسبب ثورة 14 تموز في العراق. وقرر أخيراً عدم الالتحاق بأي حزب لاحقاً.

ملازم في جهاز المخابرات الاردنية

انتقل أبو عودة للكويت للعمل في مجال التدريس، ثم ملازماً بالمخابرات الأردنية بسبب علاقته القديمة مع مدير المخابرات محمد رسول الكيلاني، وعمل كمحلل سياسي فيها. وبعد أحداث أيلول سنة 1970 أصبح وزيراً للإعلام في الحكومة العسكرية التي أسست آنذاك، وكان في وقتها برتبة رائد.

وتاليا السيرة الذاتية للوزير الأسبق عدنان أبو عوده:

الاسم: السيد عدنان أبو عوده

مكان وتاريخ الولادة: نابلس-1933

الحالة الاجتماعية : متزوج وله أولاد

المؤهلات العلمية :-

– الدراسة الثانوية من نابلس عام 1933

– شهادة دار المعلمين عام 1954

– ليسانس اداب من جامعة دمشق عام 1959

المناصب التي شغلها :-

– 1954-1966 عمل في حقل التدريس في الأردن والكويت والامارات

– 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1970 وزير الاعلام والثقافة والسياحة والاثار

– 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1972 وزير الثقافة والاعلام

– 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي

– 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام

– 1976 وزير الثقافة والاعلام

– 1976-1979 وزير الاعلام

– 1980-1984 وزير الاعلام

-رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر 1973 – 1991.

المستشار السياسي لجلالة الملك 1988.

المخابرات العامة 1965.

المجلس الوطني الاستشاري 198-1984.

عضو مجلس الأعيان الحادي عشر والثاني عشر.

الاوسمة :-

– وسام الاستقلال من الدرجة الأولى