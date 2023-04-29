تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

البوابة -كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، النقاب عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل 2023، فيما يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

وقال المعهد القومي، إن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكيًا يوم الاثنين 2023/6/19.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذو الحجة في الأسبوع الأخير من ذو القعدة لتأكيد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

ويعتمد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى على دورة القمر، الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

وتتخذه بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية، التقويم الهجري كتقويم رسمى للدولة.