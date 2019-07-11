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تعزيزات عسكرية تركية على الحدود مع سوريا

منشور 11 تمّوز / يوليو 2019 - 11:50
التعزيزات العسكرية وصلت إلى منطقة جيلان بينار بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا
التعزيزات العسكرية وصلت إلى منطقة جيلان بينار بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، اليوم الخميس، إلى ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا، لنشرها إلى جانب الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ودبابات قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.

وأشارت الوكالة إلى أن التعزيزات العسكرية المكونة من 20 مركبة وصلت إلى منطقة جيلان بينار بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.

وكانت دفعة من القوات الخاصة التابعة للجيش التركي قد وصلت يوم الاثنين الماضي إلى ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد

كلمات دالة:تركياسورياحدود

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