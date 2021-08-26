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تعزيزات عسكرية في شمال لبنان.. والجيش يهدد باستخدام القوة

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 09:18
الجيش اللبناني
20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار

أكد الجيش اللبناني أنه سيفرض الأمن بالقوة في بلدتي عكار العتيقة وفنيدق شمالي لبنان، وأنه سيطلق النار على أي مسلح

وقال الجيش اللبناني في منشور له على "تويتر"، أنه أرسل تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن في شمال لبنان، إثر الاحتجاجات التي رافقت انفجار بلدة التليل في عكار.

ويشهد لبنان منذ أيام، احتجاجات قوية لا سيما بعد بيان المصرف المركزي برفع الدعم كليًا عن المحروقات، وقام محتجون بقطع الطرق في العديد من المناطق داخل العاصمة بيروت.

ويندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وانقطاع التيار الكهربائي، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بلدة التليل في عكار، وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار.

وتمر البلاد بأزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن الحوار مع الرئيس ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة كان "إيجابيا"، معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة قريبا.

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث.

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