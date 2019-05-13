تعزيز الدفاعات الجويه لكوريا الجنوبية بعد التجربة الصاروخية الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، أنها تعمل على تعزيز منظومة الدفاع الصاروخي في البلاد تحسبا لأي تهديد من جانب جارتها الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن المتحدثة باسم الوزارة تشوي هيون سو إن "الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي للرد على تهديد الصواريخ قصيرة المدى من كوريا الشمالية".

وأضافت أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلات دقيقة بشأن المقذوفات التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخرا للوقوف على طبيعتها".

وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، أعلنت في بيان أوائل مايو/ أيار الجاري أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو، في اتجاه الشمال الشرقي للبلاد.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ منذ نحو عام، عقب محادثات بدأتها مع الولايات المتحدة.

وأمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجيش بتعزيز قدراته الضاربة حيث وجه بإطلاق صواريخ جديدة في ظل تنامي التوترات بسبب الاختبارات الصاروخية التي تظهر على ما يبدو تجهيزات نظام صاروخي متطور جديد.

وجاءت أنباء دعوة كيم إلى "تأهب قتالي كامل" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية لأنها تنقل الفحم بصورة غير قانونية.

يأتي تصاعد التوتر في ظل تعثر المحادثات بعدما انهارت ثاني قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب المطالب الأمريكية بنزع السلاح النووي لبيونجيانج ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "شدد (كيم) على ضرورة تعزيز قدرات وحدات الدفاع في منطقة الجبهة وعند الجبهة الغربية لتنفيذ مهام قتالية والبقاء في حالة تأهب قتالي كامل لمواجهة أي وضع طارئ".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "سلام وأمن البلاد الحقيقيين يمكن ضمانهما فقط بالقوة القادرة على الدفاع عن سيادتها" وأضاف أنه "حدد المهام الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة".