تعطل ناقلة نفط في قناة السويس المصرية

دفعت هيئة قناة السويس بثلاث قاطرات لقطر ناقلة البترول SEAVIGOUR التي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى إخطارا بحدوث عطل في ماكينات ناقلة في الكيلومتر 12 ترقيم قناة.

لافتا إلى الدفع على الفور بـ 3 قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرة بورسعيد 2 والقاطرة بورسعيد 3 حيث يجري العمل في الحالي على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لقطرها واعادة الأوضاع على ما كانت عليه في السابق.

‏وبعث الفريق ربيع برسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما أن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب منتظمة على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع مثل هذه الحالات المحتملة.

قناة السويس

تعتبر قناة السويس في مصر، ممرا مائيا اصطناعي ازدواجي المرور حيث يبلغ طوله 193.3 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وبدأت فكرة إنشاء قناة السويس في العام 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر، حيث فكر نابليون في شق القناة إلا أن تلك الخطوة لم تكلل بالنجاح.

في العام 1854 استطاع دي لسبس إقناع محمد سعيد باشا بالمشروع وحصل على موافقة الباب العالي، حيث قام بموجبه بمنح الشركة الفرنسية برئاسة دي لسبس امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عام.

واستغرق بناء قناة السويس 10 سنوات من العام 1859 إلى العام 1869 حيث ساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري.