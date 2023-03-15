تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق

البوابه - أصدر قاضي اليوم الأربعاء محكمة لاهور العليا قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها المتعلقة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم غد الخميس 16 آذار

وطلب قاضي المحكمة انتظار ما ستقوم محكمة إسلام آباد العليا الإعلان عنه بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال بحقه فيما يعرف بقضية الهدايا.

واعتبر خان أمام حشد من أنصاره أن محاولة اعتقاله مؤامرة من أجل منعه من خوض الانتخابات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة باكستانية أصدرت في شباط الماضي أمرا باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية يعرف باسم "توشاخانا" حيث أن مذكرة التوقيف غير قابلة للإفراج عن خان بكفالة.