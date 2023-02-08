تعليق التداول في بورصة إسطنبول

قررت بورصة اسطنبول تعليق التداولات بشكل مؤقت، وذلك بعد الهبوط الذي تم تسجيله في اليومين الماضيين أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

أنهى أمس مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index التداولات على تراجع ما نسبته 7.09% عند 4186.01 نقطة.

ويخشى خبراء من أن يتسبب زالزال تركيا في زيادة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة وضعف الليرة التركية.

وسجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا في التعاملات حيث زاد الزلزال المدمر من الضغوطات على العملة التركية.