تعليق خدمات "فيزا" و"ماستركارد" في روسيا

علقت شركتا "فيزا" و"ماستركارد" للخدمات المالية ومركزهما الولايات المتحدة خدماتهما في روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقالت شركة فيزا في بيان، مساء السبت، إن الشركة ستعمل مع شركائها من أجل وقف خدماتها في روسيا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أنه مع تنفيذ القرار، لن تصبح بطاقات فيزا الممنوحة في روسيا سارية خارجها.

كما أن بطاقات فيزا الممنوحة من المؤسسات المالية خارج البلاد، لن تعمل داخل روسيا.

وفي بيان مماثل أكدت شركة ماستركارد أن البطاقات الممنوحة من قبل المصارف الروسية لن تُدعم من شبكة الشركة بعد الآن.

كما أن أي بطاقة ماستركارد ممنوحة خارج روسيا لن تعمل في الصرافات الآلية أو الشركات الروسية.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.