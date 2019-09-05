تعليق لافتة "مسيئة" على مدخل السفارة التركية في بيروت

علق ناشطون لبنانيون الخميس، لافتة "مسيئة" على مدخل السفارة التركية في بيروت، في تطور جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي نشأت إثر حديث رئيس لبنان عن الحقبة العثمانية.

وتحمل اللافتة علم تركيا مرسوم عليه جمجمة، وقد كتب عليها، "إنتو كمان انضبو"، وهي عبارة استخدمها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله عندما توجه إلى إسرائيل في خطابه إثر الأحداث الأخيرة.

وفي وقت قالت وسائل إعلام لبنانية إن شبانا لبنانيين علقوا اللافتة، من دون تحديد الجهة، ذكرت وكالة أنباء تركيا أن "مقربين من الرئيس اللبناني ميشال عون اعتدوا على السفارة التركية مشبهين تركيا بإسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية استدعت الثلاثاء الماضي السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية ردا على رئيس الجمهورية ميشال عون.

عاجل | مقربون من الرئيس اللبناني.. يعتدون على السفارة التركية مشبهين تركيا بـ”إسرائيل”

التفاصيل: https://t.co/MyGLIM0Iik pic.twitter.com/9BXq8bqipF — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) September 5, 2019

وقال عون، في كلمة موجهة إلى مواطنيه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان: "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى، أودى بمئات الآلاف من الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة".

هذا التصريح أثار حفيظة وزارة الخارجية التركية التي ردت على تصريحات عون، معتبرة إياها "إساءة سافرة للدولة العثمانية"، مؤكدة أنها "مؤسفة للغاية وغير مسؤولة".