تعميم ظاهرة الدوس على العلم الإسرائيلي في الأردن

وتقود النقابات المهنية عملية مقاومة التطبيع مع اسرائيل

ذكر موقع كان العبرية، صباح الخميس، أن مجلس النقابات المهنية بالأردن، قرر وضع العلم الإسرائيلي على مداخل جميع فروعه بالأردن، حتى يتمكن المارة من الدوس عليه، عند الدخول والخروج من المكاتب.

وقال الموقع العبري، إن مجلس النقابات المهنية بالأردن، قرر تعميم هذه الظاهرة، ووضع العلم الاسرائيلي على مداخل جميع فروعه ومكاتبه في المملكة، ردا على الشكوى التي تقدم بها الاسرائيليون لوزارة الخارجية الأردنية، بعد قيام وزيرة أردنية بدوس العلم الإسرائيلي.

وداست الناطقة باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات على علم دولة الاحتلال الذي الصق على ارضيه مدخل مبنى النقابات المهنية وهو ما تسبب بازمة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي

وأشار الموقع العبري، الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قدمت مذكرة احتجاج رسمية للخارجية الأردنية، على حادثة الدوس على العلم الإسرائيلي، التي حدثت أمام مبنى مجلس النقابات المنهية الأسبوع الماضي.

وتقود النقابات المهنية عملية مقاومة التطبيع مع اسرائيل