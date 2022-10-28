تعنيف الرجال في كردستان يبلغ مستويات مقلقة

كشف اتحاد رجال إقليم كردستان شمالي العراق الجمعة، بيانات مقلقة حول مستويات تعنيف الرجال في الاقليم، مشيرا الى انتحار 39 رجلا ومقتل 4 آخرين منذ مطلع العام كنتيجة للعنف الممارس من النساء ضد الذكور.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن رئيس الاتحاد برهان علي فرج قوله انه جرى تسجيل "387 شكوى عنفية من قبل الرجال" في أنحاء الاقليم خلال الأشهر العشرة الاولى من العام.

وأضاف فرج أنه جرى كذلك تسجيل 39 حادثة انتحار لرجال، و4 حالات قتل لاخرين "عن طريق النساء أو بمساعدة النساء".

ولفت الى ان اعداد حالات العنف المسجلة ضد الرجال خلال الفترة السابقة من العام لم تختلف كثيرا عما كان عليه الحال لذات الفترة من العام الماضي.

وعزا فرج ارتفاع معدلات تعنيف الرجال في الاقليم الى "الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وعدم تطبيق القوانين بصورة جيدة في المجتمع".

وقال ان غالبية العنف ضد الرجال يتخذ طابعا "نفسيا"، ويشتمل على "تدخل أهل الزوجة في حياة الأسرة وكثرة طلبات الطلاق من قبل النساء، إضافة إلى القوانين المتعلقة بقضايا الزواج ومن أهمها حضانة الأطفال والنفقة".

ولفت المسؤول في اتحاد رجال كردستان الى حالات "إبعاد الرجال من المنازل"، والتي قال انها تنقسم الى "نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة يكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل".

وتابع ان النوع الثاني يشمل "كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر من إعانة كبار السن من الرجال وتوطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين".

وسجلت المحاكم في اقليم كردستان العام الماضي 14 ألف حالة تعنيف أسري خلال العام 2021 التي شهد ارتفاعًا في عدد الشكاوى التي قدمها الرجال ضد زوجاتهم.

وجرى تسجيل 521 حالة تعنيف أسري ضد الرجال أدت إلى انتحار 68 رجلًا، خلال العام الماضي، حيث جرى تسجيل 14 ألف حالة تعنيف أسري لدى المحاكم.