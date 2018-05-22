تعيين امرأتين بكل مسجد مصري

سيتم التوسع في عرض قضايا الأسرة "التي كانت غائبة بالمساجد وسوف تعود إليها بقوة"

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية جابر طايع إنه سيتم تعيين امرأتين بمجلس إدارة كل مسجد في أنحاء البلاد لـ"ضمان تمثيل قضايا المرأة والطفل والأسرة في العمل الديني".

وأوضح طايع للصحافيين أنه سيتم التوسع في عرض قضايا الأسرة "التي كانت غائبة بالمساجد وسوف تعود إليها بقوة".

وأضاف أن "المصليات النسائية لن تهمل كما كان معهودا"، وكشف "زيادة عدد الواعظات والدروس الدينية والملتقيات".

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جديدة تقول الوزارة إنها تعنى بالجانب الأسري والنسائي.