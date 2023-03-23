تعيين مسؤول بجبهة تيغراي رئيسا للادارة الموقتة في الإقليم

عين رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد الخميس، المسؤول الكبير في جبهة تحرير شعب تيغراي أحمد غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة الموقتة في الاقليم الذي شهد نزاعا استمر لعامين وانتهى باتفاق سلام جرى ابرامه العام الماضي.

وجاء الاعلان عن تعيين غيتاتشو رضا عبر تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وشغل المسؤول في الجبهة منصب وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين (2012 و2018).

والاربعاء، صادق مجلس النواب الاثيوبي على قرار يقضي برفع "جبهة تحرير شعب تيغراي" من القائمة الرسمية، وذلك التزاما باتفاق السلام الذي جرى توقيعه في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت السلطات الاثيوبية عمدت الى ادراج الجبهة في قائمة الارهاب بعد نصف عام تقريبا من اندلاع الحرب في أيار/مايو 2021.

واندلعت شرارة الحرب في تيغراي عقب اتهام الحكومة مسؤولي الاقليم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في تحد لسلطتها، وارسالها قوات لاعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

والتزمت جبهة تحرير شعب تيغراي بموجب الاتفاق، نزع سلاحها في مقابل رفع الحصار عن الاقليم الذي عزلته السلطات الفدرالية ومنعت وصول المساعدات الانسانية والاغاثية للاهالي الذين واجهوا نقصًا حادًا في الادوية والغذاء والوقود.

ووصفت مجموعة الازمات الدولية النزاع الذي شهده اقليم تيغراي بانه من "الاشد فتكا في العالم"، لكن الحصيلة الفعلية للمعارك و"الفظاعات" التي وقعت هناك لا تزال غير معروفة على وجه الدقة واليقين.

وتحدث شهود ومنظمات انسانية عن تجاوزات وجرائم ارتكبها طرفا النزاع بينها النهب والاغتصاب والاعدام الميداني للمدنيين. ولم تتمكن اي جهة مستقلة من الدخول الى الاقليم ابان الحرب للتحقق من هذه الجرائم.