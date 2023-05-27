تغريدات نارية من أيمن نور بشأن جمال مبارك وانتخابات مصر

أوضح المعارض السياسي المصري والمرشح السابق للرئاسة، أيمن نور، موقفه إذا ما ترشح جمال، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، للانتخابات الرئاسية في مصر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، حيث أعلن نور بشكل واضح أنه لا يشعر بالثقة تجاه جمال مبارك ولا ينوي منحه صوته أو ثقته في الانتخابات المقبلة.

وفي رده على محاولات إثارة الجدل بينه وبين أحد أبناء مبارك عبر تسريب تسجيل صوتي، أوضح نور أنه لا يشارك في المعارك الوكالية مع أي شخص، وأكد أنه لا يعقد معارك مع أولئك الذين خرجوا من دائرة السلطة.

المشاركة في الانتخابات

وأعطى المعارض السياسي المصري، التأكيد على حق كل مصري في المشاركة في الانتخابات، مع توضيحه أنه لا يثق في جمال مبارك ولا يعتزم منحه صوته، مشيرا إلى أن عدم الثقة في جمال مبارك ليس أمرًا غريبًا بالنسبة له.

🟧عندما حاول أحدهم اثارة أزمه مفتعلة بيني وبين احد أبناء مبارك بإرسال تسجيل صوتي تافه

🔸قررت الرد عليه بأني لا أدفع لخوض معارك بالوكالة عن احد

🔶وقلت بوضوح انى لا أخوض معارك مع من خرج من دائرة السلطة

🔸واكدت حق اي مصري في خوض اي انتخابات مع تأكيدي اني لا أثق في #جمال_مبارك ولن… https://t.co/UKtdNUvYEb — Ayman Nour (@AymanNour) May 26, 2023

وقال نور: إن هناك بعض الأشخاص الصغار الذين يحاولون تضخيم وتحريف ما قاله، والتورط في مزايدات رخيصة.

وأضاف أنه هو آخر الأشخاص الذين يمكن مزايدتهم في موقفه من مبارك، وأن ما قاله واضح وثابت ويعكس موقفه الحقيقي، مؤكدًا أن محاولات التلاعب بهذه الأمور لن تهز شعرة من رأسه. وختم بالتأكيد على ضرورة التوضيح والتأكيد على موقفه

علاء وجمال مبارك

يشار إلى أن علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قد رد في وقت سابق، على تغريدة زعمت منع شقيقه جمال مبارك من الترشح في الانتخابات الرئاسية حتى عام 2030، مؤكدا أن هذه المعلومة غير صحيحة. وقد حذفت التغريدة التي تضمنت هذا الادعاء في وقت لاحق.

وجاء في التغريدة المحذوفة: "الناس الأغبياء الذين يطالبون بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم الذين يعارضون ويهاجمون جمال مبارك.. أنتم الاتنين شوية بهايم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى عام 2030."

وقد رد علاء نجل مبارك على هذه التغريدة بتعليق يقول: "أرغب في معرفة من أعطاك هذه المعلومة الغير صحيحة بخصوص عام 2030.. أنا آسف، لكن هذه المعلومة غير صحيحة.

أيمن نور يرد بسلسلة تغريدات

وتعليقًا على التغريدة ورد علاء مبارك، قام السياسي المصري المعارض، أيمن نور، بنشر سلسلة تغريدات تتألف من 11 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية مقررة لعام 2024، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي يمد فترة بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل ويسمح له بالترشح لفترة جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

