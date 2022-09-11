تغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

يتداول نشطاء بشكل واسع انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي من دون اي تعليق ينفي او يؤكد تلك الانباء من طرف ايران ، الا ان اللافت للامر تغريدة على تويتر لزعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله يتوجه فيها بالدعاء لله ليحفظ مرشد الثورة الاسلامية في ايران والاب الروحي لنصرالله نفسه
#إيران— محمد جعفر (@TFaCqbLvzjO5tVo) September 11, 2022
خبر البارحة الي نشرته اليوم تم التاكيد 🛑 الحوزة العلمية في ايران تمنح مجتبى خامنئي لقب اية الله مايعده مراقبون انه تمهيد لخلافة والده
إيران لن تعلن وفاة خامنائي الا بعد ترتيب الأمور #محمد_جعفر#الموت_القادم_من_الشرق#الموت_لخامنئي#ارهاب_الطائرات_المسيرة_الإيرانية
حسن نصرالله ووفاة علي خامنئي
وحسب تغريدة الامين العام لمليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران حسن نصرالله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : اللهم احفظ قائدنا الخامنئي .. ويبدو انه نفي مباشر لشائعة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي.
اللهم احفظ قائدنا الخامنئي .. pic.twitter.com/KV8yi67jTR— سيد حسن نصرالله (@SH_Nasrulah) September 11, 2022
حقيقة وفاة علي خامنئي
وتداول عشرات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي، وزاد حدة ذلك الاعتقاد في ظل صمت رهيب من طهران التي لم تنف الخبر، ويبدو انها اطلقت حسن نصرالله لهذه المهمة
🔴عاجل! تداول كبير لخبر موت المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي. ما هو رأيكم بتبعات موت خامنئي إن صح الخبر؟— Hayvi Bouzo هيفي بوظو (@hayvibouzo) September 10, 2022
ويبدو ان طهران لا ترغب في التعليق على تلك الانباء من باب الرصانة السياسية وعدم التفاتها لاي شائعة تتعلق بمرشد الثورة في البلاد والذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية والدينية في إيران ويتمتع بنفوذ قوية في الجمهورية الإسلاميةن ورام سياستها التوسعية وعمليات التشييع التي تقوم فيها في البلاد العربية على وجه الخصوص والاسلامية ايضا
#وفاه_خامنئي #علي_خامنئي— mohamed jasim 🇧🇭 (@mohamedjasim1) September 10, 2022
Mood 😎 pic.twitter.com/iK8ekqJrQH
من هو علي خامنئي؟
- علي حسيني خامنئي ولد بتاريخ 19 أبريل 1939م، وهو الابن الثاني لوالده جواد خامئني الذي يعد أحد أبرز علماء مشهد.
- يعتبر المرجع الشيعي الاثني عشري وكذلك الزعيم الأعلى الثاني في الوقت الحالي إلى دولة إيران
- حصل على هذا المنصب عام عام 1989، وفي السابق كان الرئيس الثالث لإيران من عام 1981 إلى 1989
- يعد رئيس الدولة الأطول خدمة في الشرق الأوسط
- اعتقل ست مرات، في زمن شاه ايران قبل منفاه، لمدة ثلاث سنوات في عهد محمد رضا بهلوي.
- المهنة: سياسي، فقيه، مترجم، كاتب، شاعر، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية.
- الحالة الاجتماعية: متزوج من منصورة خجسته باقر زاده.
- عدد الأبناء: 6.
⭕#عاجل— 𝐘𝐀𝐒𝐄𝐑 (@Yaser_9Iraq) September 10, 2022
خبر شبه مؤكد عن وفاة الفرخ خامنئي كولوا آمين ولله چنت نايم وكعدت على إتصال يبشرني بموت هذا الفرخ الدجال واحلا طن بقلاوة وزلابيه لوجه الله.#وفاة_خامنئي #خامنئي_الفرخ
يازينها من أخبار 💃💃— إدريس الدوسري (@adres4455) September 10, 2022
ان شاء الله يتأكد خبر هلاكه
ويلحق عجوز لندن ،،
عام الفرح بموت ظالمين اهل الأرض
١٤٤٤-٢٠٢٢
#خامنئي
#وفاة_خامنئي pic.twitter.com/0qP146E5jI
في حال ثبت وفاة مرشد الثورة الإيرانيةً خامئني صراع جديد قديم سيظهر على الساحة الإيرانية بين تيار عائلة الخميني المقموعة سرياً وتيار من أوصى له أو بتعبير أدق من قام خامنئي بتزكية خلافته من بعده— فراس طلاس (@frastlas1) September 10, 2022
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