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تغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2022 - 01:40
انباء عن وفاة علي خامنئي وحسن نصرالله يغرد
انباء عن وفاة علي خامنئي وحسن نصرالله يغرد

يتداول نشطاء بشكل واسع انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي من دون اي تعليق ينفي او يؤكد تلك الانباء من طرف ايران ، الا ان اللافت للامر تغريدة على تويتر لزعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله يتوجه فيها بالدعاء لله ليحفظ مرشد الثورة الاسلامية في ايران والاب الروحي لنصرالله نفسه

 

 

حسن نصرالله ووفاة علي خامنئي

وحسب تغريدة الامين العام لمليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران حسن نصرالله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : اللهم احفظ قائدنا الخامنئي .. ويبدو انه نفي مباشر لشائعة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي.


حقيقة وفاة علي خامنئي

وتداول عشرات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي، وزاد حدة ذلك الاعتقاد في ظل صمت رهيب من طهران التي لم تنف الخبر، ويبدو انها اطلقت حسن نصرالله لهذه المهمة 

 

 

ويبدو ان طهران لا ترغب في التعليق على تلك الانباء من باب الرصانة السياسية وعدم التفاتها لاي شائعة تتعلق بمرشد الثورة في البلاد والذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية والدينية في إيران ويتمتع بنفوذ قوية في الجمهورية الإسلاميةن ورام سياستها التوسعية وعمليات التشييع التي تقوم فيها في البلاد العربية على وجه الخصوص والاسلامية ايضا

 

 

من هو علي خامنئي؟

  • علي حسيني خامنئي ولد بتاريخ 19 أبريل 1939م،  وهو الابن الثاني لوالده جواد خامئني الذي يعد أحد أبرز علماء مشهد.
  • يعتبر المرجع الشيعي الاثني عشري وكذلك الزعيم الأعلى الثاني في الوقت الحالي إلى دولة إيران
  • حصل على هذا المنصب عام عام 1989، وفي السابق كان الرئيس الثالث لإيران من عام 1981 إلى 1989
  • يعد رئيس الدولة الأطول خدمة في الشرق الأوسط
  • اعتقل ست مرات، في زمن شاه ايران قبل منفاه، لمدة ثلاث سنوات في عهد محمد رضا بهلوي.
  • المهنة: سياسي، فقيه، مترجم، كاتب، شاعر، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية.
  • الحالة الاجتماعية: متزوج من منصورة خجسته باقر زاده.
  • عدد الأبناء: 6.

 

 

 

 

 

كلمات دالة:علي خامنئيايرانطهرانالثورة الاسلامية في ايرانالخمينيحسن نصرالله

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