تغريدة لـ حسن نصرالله تحسم جدل حقيقة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي

يتداول نشطاء بشكل واسع انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي من دون اي تعليق ينفي او يؤكد تلك الانباء من طرف ايران ، الا ان اللافت للامر تغريدة على تويتر لزعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله يتوجه فيها بالدعاء لله ليحفظ مرشد الثورة الاسلامية في ايران والاب الروحي لنصرالله نفسه

#إيران

خبر البارحة الي نشرته اليوم تم التاكيد 🛑 الحوزة العلمية في ايران تمنح مجتبى خامنئي لقب اية الله مايعده مراقبون انه تمهيد لخلافة والده

إيران لن تعلن وفاة خامنائي الا بعد ترتيب الأمور #محمد_جعفر#الموت_القادم_من_الشرق#الموت_لخامنئي#ارهاب_الطائرات_المسيرة_الإيرانية — محمد جعفر (@TFaCqbLvzjO5tVo) September 11, 2022

حسن نصرالله ووفاة علي خامنئي

وحسب تغريدة الامين العام لمليشيا حزب الله اللبناني الموالي لايران حسن نصرالله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها : اللهم احفظ قائدنا الخامنئي .. ويبدو انه نفي مباشر لشائعة وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي.

اللهم احفظ قائدنا الخامنئي .. pic.twitter.com/KV8yi67jTR — سيد حسن نصرالله (@SH_Nasrulah) September 11, 2022



حقيقة وفاة علي خامنئي

وتداول عشرات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء عن وفاة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي، وزاد حدة ذلك الاعتقاد في ظل صمت رهيب من طهران التي لم تنف الخبر، ويبدو انها اطلقت حسن نصرالله لهذه المهمة

🔴عاجل! تداول كبير لخبر موت المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي. ما هو رأيكم بتبعات موت خامنئي إن صح الخبر؟ — Hayvi Bouzo هيفي بوظو (@hayvibouzo) September 10, 2022

ويبدو ان طهران لا ترغب في التعليق على تلك الانباء من باب الرصانة السياسية وعدم التفاتها لاي شائعة تتعلق بمرشد الثورة في البلاد والذي يعد من أبرز الشخصيات السياسية والدينية في إيران ويتمتع بنفوذ قوية في الجمهورية الإسلاميةن ورام سياستها التوسعية وعمليات التشييع التي تقوم فيها في البلاد العربية على وجه الخصوص والاسلامية ايضا

من هو علي خامنئي؟

علي حسيني خامنئي ولد بتاريخ 19 أبريل 1939م، وهو الابن الثاني لوالده جواد خامئني الذي يعد أحد أبرز علماء مشهد.

يعتبر المرجع الشيعي الاثني عشري وكذلك الزعيم الأعلى الثاني في الوقت الحالي إلى دولة إيران

حصل على هذا المنصب عام عام 1989، وفي السابق كان الرئيس الثالث لإيران من عام 1981 إلى 1989

يعد رئيس الدولة الأطول خدمة في الشرق الأوسط

اعتقل ست مرات، في زمن شاه ايران قبل منفاه، لمدة ثلاث سنوات في عهد محمد رضا بهلوي.

المهنة: سياسي، فقيه، مترجم، كاتب، شاعر، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية.

الحالة الاجتماعية: متزوج من منصورة خجسته باقر زاده.

عدد الأبناء: 6.

⭕#عاجل

خبر شبه مؤكد عن وفاة الفرخ خامنئي كولوا آمين ولله چنت نايم وكعدت على إتصال يبشرني بموت هذا الفرخ الدجال واحلا طن بقلاوة وزلابيه لوجه الله.#وفاة_خامنئي #خامنئي_الفرخ — 𝐘𝐀𝐒𝐄𝐑‏ (@Yaser_9Iraq) September 10, 2022

يازينها من أخبار 💃💃

ان شاء الله يتأكد خبر هلاكه

ويلحق عجوز لندن ،،



عام الفرح بموت ظالمين اهل الأرض

١٤٤٤-٢٠٢٢

#خامنئي

#وفاة_خامنئي pic.twitter.com/0qP146E5jI — إدريس الدوسري (@adres4455) September 10, 2022