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تغريدة من "واس" تثير جدلا واتهامات بالإساءة للنبي

تغريدة من "واس" تثير جدلا واتهامات بالإساءة للنبي
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