تفاصيل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الإمارات وإسرائيل

كشفت الإمارات عن تفاصيل اتفاقية خدمات النقل الجوي التي أبرمتها أمس الثلاثاء مع إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" اليوم الأربعاء بأن الاتفاقية التي تم إبرامها بين الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وسلطة الطيران المدني في إسرائيل تتيح لشركات الطيران الإماراتية تشغيل 28 رحلة ركاب أسبوعيا إلى تل أبيب وعدد غير محدود من الرحلات إلى مدينة إيلات، بالإضافة إلى رحلات الشحن.

ومن المتوقع، حسب الوكالة، أن يبدأ تسيير الرحلات الجوية المجدولة بين الإمارات وإسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث "تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين".

ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة لهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عبدالله بن طوق المري، الذي وقع على الاتفاقية أمس خلال اجتماع مع وزير النقل يسرائيل كاتس في مطار بن غوريون الدول بتل أبيب، قوله إن الاتفاقية الجديدة "تعد خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبناء في العلاقات المتنامية بين الدولتين".

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الاتفاقية "ستساهم في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة".