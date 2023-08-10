تفاصيل الاتفاق الايراني الاميركي لتبادل السجناء

قالت مصادر ايرانية مقربة من النظام الحاكم انه تم الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية على تبادل السجناء والغاء تجميد جميع الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وذلك بوساطة دولة ثالثة تعتقد المصادر انها سلطنة عمان او دولة قطر التي دخلت طرفا في الحل

وقالت المصادر ان السلطات الامنية الايرانية نقلت 5 معتقلين اميركيين لديها الى شقق فندقية مساء اليوم الخميس تمهيدا لاطلاق سراحهم وترحيلهم الى بلادهم

ووفقا للاتفاق تم تحويل أموال إيران في كوريا من الوون إلى اليورو ،وسيتم ايداع الاموال في حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران.

وحددت المصادر ان الاموال الايرانية تقدر بـ 6 مليارات دولار وسيتم الافراج عن المعتقلين الاميركيين في السجون الايرانية حال ايداع الاموال في المصارف القطرية ويبدو انه عملية التحويل قد تمت بالفعل بعد ان كشف النقاب عملية الافراج

كما سيتم الإفراج عن جزء كبير من أموال إيرانية في بنك TBI العراقي. كما اكدت مصادر ان المراحل الأولى من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية قد بدات

ووفق الصفقة سيتم الافراج عن 5 ايرانيين في السجون الاميركية

وتم اطلاق سراح كل من (سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وسجين آخر) مقابل إطلاق سراح نفس العدد أو أكثر من الإيرانيين السجناء في امريكا .