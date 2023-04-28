تفاصيل المبادرة الكردية للحل في سورية

كشفت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" عن رؤيتها للحل في سورية من خلال بنود عرضتها القيادة الكردية في مدينة الرقة شمال شرق البلاد

ووفق المبادرة المطروحة فقد تمسك الاكراد بوحدة الاراضي السورية لكنها دعت للاعتماد على نموذج الادارة الذاتية ، وفيما يلي البنود التسعة المطروحة :

1- الاعتراف بوحدة الأراضي السورية .

2- الاعتراف بالحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري.

3- اعتماد نموذج الإدارة الذاتية في عموم البلاد .

4- توزيع عادل للثروات بين كل المناطق السورية .

5- استعداد الإدارة الذاتية لاستضافة اللاجئين والنازحين في مناطق سيطرتها .

6- إخراج القوات التركية من الأراضي السورية .

ومن خلال البنود فان الادارة الذاتية وقسد تؤمنان بوحدة سوريا ويعملان على استعادة المناطق الخارجة عن سلطة الدولة السورية ولا تسعيان لاقامة كيان منفصل (وفق ادعاءات اردوغان تيقول الاكراد)

كما تؤكد المبادرة على الحقوق المشروعة للمكونات السورية التي قدمت آلاف الضحايا

وتشير الى ان الادارة الذاتية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إدارة مجتمع متعدد القوميات والمذاهب والأديان قوامه خمس مليون نسمة يعيشون على ثلث مساحة سوريا وحاربت داعش وانتصرت عليه

وتقول الادارة الذاتية من خلال مبادرتها اأنه لا يمكن حل الأزمة السورية دون انسحاب تركيا من كل الأراضي السورية وهذا مطلب حق يتوافق مع القانون الدولي .

وتشير الادارة الذاتية ومعها قوات سورية الديمقراطية (قسد) الى ان مبادرتها ليست الاولى ولن تكون الاخيرة لكن "المستجدات) والمؤامرة التي يحيكها أردوغان مع الأطراف الأخرى من أجل القضاء على الإدارة الذاتية ومؤسساتها ... تفرض على القوى الوطنية السورية وخاصة الإدارة الذاتية إطلاق مثل هذه المبادرة التي من شأنها حل الأزمة السورية اذا توافقت عليها القوى الدولية مثل أمريكا وروسيا بالإضافة الى القوى الإقليمية مثل السعودية وإيران وتركيا .

وفيما يتعلق بالموقف الاميركي فانه ووفق تدل شهادة جويل ريبورن المبعوث الأمريكي الخاص الى سوريا أمام مجلس النواب الأمريكي تؤكد أن إدارة الرئيس بايدن تشجع العواصم العربية على تطبيع العلاقات مع سوريا من أجل إفشال المشروع الروسي الذي يدعو الى تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا