تفاصيل جديدة بشأن عملية غور الأردن

كشفت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، النقاب عن تفاصيل جديدة، تتعلق بعملية إطلاق النار في غور الأردن، والتي أسفرت عن إصابة 7 جنود اسرائيليين.

وقالت المصادر، أن الشخص الثالث المرتبط بالعملية، التي وقعت على شارع التسعين في الأغوار الشمالية، نفذها بالتعاون مع ابته وابن شقيقه.

وأشارت المصادر، إلى أن المنفذ الثالث اسمه ماهر السعيد 50 عاما وهو مزارع من جنين، وعمل على توفير المعدات لتنفيذ الهجوم على الحافلة التي كانت تقل الجنود.

وبينت المصادر أن المطارد ماهر السعيد تم اعتقاله من قبل الجيش الاسرائيلي قبل 3 اسابيع، بعد مناوشات مع جنود الاحتلال بسبب محاولته إيصال خط ماء لأرض زراعية كان يزرعها، وتم الإفراج عنه لاحقاً.

وقالت المصادر العبرية "إن المنفذ ما زال حرا طليقا وإن الجيش الإسرائيلي مع الشاباك يواصلون البحث عنه، موضحة انه نفذ الهجوم مع اثنين من أقاربه مستخدمًا سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية صفراء مسجلة على ما يبدو باسم زوجته، ويستخدمها في عمله في الزراعة".

وكان جيش الاحتلال ادعى امس انه اعتقل شابين بدعوى تنفيذهما عملية اطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الاردن وهما: وليد ومحمد تركمان من سكان جنين ولا يزالا قيد التحقيق.