تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن" وحماس تشارك باجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد

كشف تقرير عن تفاصيل جديدة حول خطة الرئيس الاميركي دنالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط والمعروفة ب"صفقة القرن"، فيما قال مسؤولون فلسطينيون أن ممثلين عن حركة (حماس) سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس لبحث آليات الرد على الخطة.

وقالت قناة "العربية" انها على معلومات حصرية من مصدر مقرب من فريق السلام المطلع على الخطة المرتقب إعلانها الثلاثاء.

المعلومات تفيد أن الخطة تتضمن حل الدولتين.. دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، بحسب القناة التي اضافت انها تنص كذلك على ابقاء الوضع الحالي والخاص بالحرم الشريف تحت إشراف المملكة الأردنية الهاشمية.

وتابعت "العربية" قائلة ان مصادرها أفادت أن ما سيدلي به ترامب هو اعتراف الإدارة الأميركية بـ"الأمر الواقع" وبـ"ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل"، تزامناً مع بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما أكدت أن الإدارة الأميركية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعتبر أن "الأمر الواقع" الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

وايضا ستعترف الخطة بانتشار إسرائيلي دائم على الحدود مع الأردن، أو ضم "غور الأردن"، لأنه ضروري لضمان أمن إسرائيل، وفق المصادر ذاتها.

وفي الاثناء، صرح مسؤولون فلسطينيون ان ممثلين عن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا اليه عباس لبحث آليات الرد على خطة ترامب.

وأكد القيادي في حركة فتح عزام الأحمد لوكالة فرانس برس "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضروا الاجتماع".

ونادرا جدا ما يشارك ممثلون عن حماس في اجتماعات القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومن بين الذين اكدوا حضور الاجتماع ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في حكومة حماس التي تشكلت عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية في 2006.

وأكد الشاعر لفرانس برس أنه سيحضر الاجتماع، لكن بصفته نائب رئيس وزراء سابق.

وقال "من المؤكد ان القيادة الفلسطينية وجهت الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع، ومنها حركة حماس".

وأضاف "غير أنني احضر بصفتي نائب رئيس وزراء سابق لبحث صفقة ترامب لانه من غير المعقول ان يقرر العالم مستقبلنا دون حضورنا".

وتابع "لذلك اللقاء سيكون البحث في الموقف الذي يجب اتخاذه من خطة ترامب".

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية سلسلة من التظاهرات ستنطلق مساء الثلاثاء في الوقت الذي من المفترض فيه ان يعلن ترامب عن خطته التي يرفضها الفلسطينيون مسبقا.

