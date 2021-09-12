تفاصيل جديدة عن حفر النفق والهروب من سجن "جلبوع"

كشفت قناة عبرية، اليوم الأحد، معلومات وتفاصيل جديدة عن عملية حفر النفق في سجن جلبوع الاسرائيلي، الذي شهد فرار ستة فلسطينيين منه فجر الإثنين الماضي.

وذكرت القناة العبرية الـ12 ، أن الأسرى الستة نفذوا خطتهم بإحكام، دون مساعدة خارجية، وأن عملية حفر النفق استمرت ما يقارب الستة أشهر وربما أكثر، بحسب تحقيقات جهاز الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيليين.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الستة قاموا بتنفيذ خطة محكمة جدا للهروب من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن السير هو التعب والجوع فحسب.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، شمالي إسرائيل، ومساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما تكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد