تفاصيل لقاء هنية ونصر الله في بيروت

التقى أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي ل​حركة "حماس​"، ​إسماعيل هنية،​ والوفد المرافق له، ضمن جولة الأخير في ​لبنان​.

استعراض الحرب الاسرائيلية على غزة



وبحسب بيان "حزب الله"، استعرض حسن نصر الله وإسماعيل هنية، "الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ​فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، مما يمكن ​المقاومة​ في فلسطين، ومعها محور المقاومة في المنطقة، من البناء على هذا النصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النّصر الحاسم والنهائي".

وأوضح البيان أنه تم البحث في اللقاء "عمق العلاقة القائمة بين "حزب الله" و"حماس"، وموقعها الأساسي في هذا المحور، وفي هذه المعركة الحاسمة"

التعاون بين الحزبين

في هذا السياق نقلت صحيفة «الأخبار» الموالية لحزب الله أن اللقاء جاء لـ«وضع الخطط العملية لتنسيق التعاون بين المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، لتثبيت المعادلة التي أعلنها نصر الله بأن أي اعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية»، وقد تم تأكيد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله و«حماس»، و«موقعها الأساسي في هذا المحور وفي هذه المعركة الحاسمة». كما بحث المجتمعون مستقبل المنطقة، وتصورهم أن «معركة التحرير الكبرى اقتربت».

واستعرض نصر الله وهنية معركة «سيف ​القدس​» وأسبابها ومجرياتها ونتائجها ​فلسطين​ياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، «مما يُمكّن ​المقاومة​ في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة، من البناء على هذا النصر الكبير وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول إلى النصر الحاسم والنهائي» وفق الصحيفة

زيارة هنية الى لبنان



ووصل هنية على رأس وفد من "حماس"، الأحد، إلى لبنان في زيارة تستغرق عدة أيام، حسب بيان صادر عن الحركة.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

ومنذ أيام يُجري هنية جولة خارجية يزور خلالها دولا عربية، ويلتقي فيها مسؤولين رسميين، وشملت الجولة حتى الآن مصر والمغرب وموريتانيا إضافة إلى لبنان، ويعتزم هنية مواصلتها في "عدد من دول المنطقة"، وفق ما أعلنته "حماس"، في وقت سابق، دون تحديد تلك الدول أو مواعيد زيارتها..