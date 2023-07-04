تفاصيل مباحثات وزير الخارجية الاردني مع الاسد

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن جانب من فحوى المباحثات التي جمعته بالرئيس السوري بشار الاسد في العاصمة السورية امس الاثنين .

وهذه الزيارة هي الثانية للصفدي خلال 5 اشهر حيث كانت الاولى تضامنية في عنوانها، وسياسية في مضمونها بعد زلزال فبراير الماضي

ووفق التقارير فان الصفدي اشار الى ان الدول العربية بدات مساراً لحل الأزمة السورية، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة، على ارضية القرار الأممي 2254، مشيرا الى ان لجنة الاتصال العربية بحاجة الى اجتماع لتقييم النتائج التي تم التوصل اليها منذ قرار عودة سورية الى الجامعة العربية

وبحث الصفدي وفق تقارير 3 ملفات مع الرئيس السوري على رأسها عودة اللاجئين الى ديارهم بطريقة آمنة ، والحرب على الكبتاغون الذي تهربه مليشيات ايرانية الى الاراضي الاردنية والسعودية

وكان وزير الخارجية الاردني قد التقى في عمان مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، حيث انتقد الاردن تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين في الوقت الذي تستضيف المملكة قرابة مليون لاجئ سوري

وتشير التقارير الى تحركات عربية غربية تهدف من ضمنها تشكيل صندوق تابع للأمم المتحدة يساهم في تمويل مشاريع “التعافي” للسوريين بعيداً عن العقوبات الغربية، مع استمرار سماح دمشق بفتح معبرين للمساعدات الإنسانية عبر تركيا، وتمديد قرار واشنطن إعطاء استثناءات من العقوبات بعد انتهاء مدتهما في شهر آب (أغسطس) المقبل والذي اتخذته بعد الزلزال المشار اليه

